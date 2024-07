Palju õnne! Eesti klaasikunstnik pälvis Jaapanis tähtsa preemia

60 näitusetööd valiti konkursi korras 780 kavandi seast, põhi- ja lisaauhindu anti kokku välja üheksa. Konkursi žüriisse kuulunud rahvusvahelise kunsti- ja arhitektuuriajakirja «Neues Glas - New Glass» peatoimetaja Uta Klotz toob Pählapuu konkursitöö «Kärbeste mäss» juures esile selle üllatuslikkuse: «Teose motiiv ehk kärbes on igapäevaelus tavaline, ei midagi erilist. Kuid just argiste ja tühiste stseenide laiendamine ruumi kaudu on silmatorkav.»

Pählapuu puhul tähistab kärbes mässu kõige ja kõigi vastu, kuid ka üleskutset teineteise mõistmiseks. Installatiivse teose juures on kasutatud leekpõleti- ja neoontehnikat ning valget akrüüli. Kõnealune auhind on talle esimene niivõrd suur tunnustus: «Iga kunstnik, kes tegeleb kunstiga kõige kiuste ja kõigest hoolimata, väärib tegelikult tähelepanu. On oluline, et selliseid tunnustusi jagatakse, sest paljud üritused ja institutsioonid on pildilt kadumas.»

Birgit Pählapuu konkursitöö «Kärbeste mäss» juures toodi esile selle üllatuslikkust. Foto: Pressifoto

Pählapuu toob näiteks New Yorkis asuva Corningi klaasimuuseumi, mis on üks valdkonna esinduslikumaid asutusi ning mille stuudio direktor Amy Schwartz samuti žüriisse kuulus. Alates 2018. aastast toimuva triennaalinäituse korraldajad ise loodavad, et sellega on pandud alus Toyama kuvandile Klaasikunstilinnana ja kaasaegse klaasikunsti globaalse keskusena. Nende ootuseks on demonstreerida meediumiga seotud väljendusviiside üleminekuid ja võimalusi.

Birgit Pählapuu (1981) on omandanud nii magistri- (2016) kui bakalaureusekraadi (2010) Eesti Kunstiakadeemias klaasikunsti erialal, lisaks täiendanud end Praha Kunstide, Arhitektuuri ja Disaini Akadeemias (2008) ning omandanud bakalaureusekraadi (2002) ka Estonian Business School’is rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Kodu- ja välismaistel näitustel on Pählapuu osalenud alates 2008. aastast, sealjuures ise näituseid korraldanud alates 2017. aastast. Ta on ka OKAPI Galerii asutaja ja galerist.

Toyama rahvusvaheline klaasinäitus jääb avatuks kuni 14. oktoobrini 2024.