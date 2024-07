KUULA Kamala Harris valis välja oma kampaania tunnuslaulu

Kamala Harrise valimiskampaania tunnuslauluks sai Beyoncé 2016. aasta hitt «Freedom». Ehkki Beyoncé on läbi aastate olnud väga valiv selles osas, kuidas tema muusikat kasutatakse, tuli lauljalt heakskiit kiiresti. Väidetavalt lubas Beyoncé laulu kasutada kõigest mõni tund enne seda, kui USA presidendiks kandideeriv Kamala Harris «Freedomi» saatel peakorterist välja astus. Pärast seda, kui Joe Biden valimiskampaaniast loobus, ei ole Beyoncé ise küll Harrisele kordagi toetust avalikult üles näidanud, kuid laulu Harrisele lubamine näitab, et Harrisel on superstaari toetus olemas.