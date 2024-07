Kataloonia Ooper näitab Tartus ja Kuressaares «Carmenit», mis ka «Carmen» on.

Kataloonia Ooper leidis, et oma särtsuva flamenkolavastuse «Carmen» jaoks on parim koht mitte kodulava, vaid sel suvel Ibeeria poolsaarega võrreldavate kuumakraadidega Eesti. Esimene etendus toimus Tartus 21. juulil, aga sama etendus on vaatajate ees täna kell 17 ja kell 20 Saaremaa ooperipäevadel.