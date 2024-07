«Sõprade» staar paljastas, mida ta hittsarja tegemisel kõige rohkem vihkas

Lisa Kudrow tegelikult täpsustas Jennifer Anistoni väidet, nagu oleks Kudrow vihanud filmimise ajal kõlanud kõva stuudionaeru, kui sarja võtted käisid ja osatäitjad pidid nalju tegema publiku ees, kes alati homeeriliselt kaasa naersid. Kudrow selgitas Entertainment Tonightile, et teda häiris kõige rohkem just see, kui naer kestis õigustamatult kaua. «Mind ärritas see, kui stuudiopublik liiga pikalt naeris. Naljad ei olnud nii naljakad. Nende reaktsioonid ei olnud siirad ja see häiris mind. See mõjutas meie kui näitlejate rütmi. Vahel ma vaatasin häiritult nende poole, kui naer liiga pikalt kestis. Ma olin päris vihane.»

2000. aastal võitis Lisa Kudrow Phoebe'i rolli eest Emmy. Foto: AP Photo/Chris Pizzello/Scanpix

Kudrow silmis ei tehtud «Sõpru» stuudiopubliku jaoks, kes said võtteid pealt vaadata ja tegelastele otse kaasa elada. «Me tegime seda televaatajatele. Me olime oma telepubliku teenistuses. Kui me oleksime teinud teatrietendust, siis jah, naerge palju tahate. Siis ma leiutan midagi, millega mu tegelaskuju naermise ajal hõivatud on ning saan rahulikult oodata, et tekstiga jätkata. Sellest pole midagi. Aga kuna me filmisime, siis mul tekkis tunne, et ma lihtsalt seisan ja ootan, et publik naermise järele jätaks.»

Emmyga pärjatud Kudrow lisas, et pika naermise ajal hakkas ta tegema nõmedaid asju, et nii-öelda tühja ruumi ära täita. «Ma nagu noogutasin neile, et just nii! Selline repliik mul oligi!». Kudrow sõnul soojendati stuudiopublikut enne võtteid üles ning hoiatati neid, et pikki pause ei tohiks näitlejate jaoks tekkida, sest neil on pooletunnise episoodi filmimiseks kuus kuni kaheksa tundi aega. Ometi kestsid naerupausid jaburalt kaua.

2021. aastal tuli hittsarjast tuntud kuueliikmeline seltskond uuesti kokku erisaate jaoks, kus meenutati sarja tegemist ning sellega kaasnenud rõõme ja valusid. Foto: Terence Patrick/HBO Max via AP/Scanpix

Lisa Kudrow on üks «Sõprade» näitlejatest, kellele pole kunagi meeldinud seriaali tagantjärele telekast vaadata, kuid pärast Matthew Perry hiljutist surma on ta hakanud seda siiski tegema. «Kui Matthew suri, siis oli mul võimalik seriaali uuesti vaadata, sest mu tähelepanu läks minult endalt eemale. Mu tähelepanu oli millegipärast järsku temal. Seepärast olen hakanud jälle «Sõpru» vaatama. Vahel käivad maratonid ja pärast tema surma ma olen vahepeal päev otsa seda sarja vaadanud. Ja kõik tegelased seal on mu jaoks uskumatult naljakad.»