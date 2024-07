Suri hiilgav Eesti kunstnik, kes uuris Eesti rahva saatust läbi aja

Sellest ajast alates on tal olnud pidevalt väljapanekuid galeriides ja kunstisalongides, tema teoseid on eksponeeritud paljudel tarbekunstinäitustel, muuseumides ja näitusesaalides, neid on eksponeeritud ka välismaal – Tšehhoslovakkias, Poolas, Prantsusmaal, Rumeenias, Austraalias, Soomes, Venemaal ja Norras. Kunstniku loomingut on kogudesse soetanud ka Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, suur osa ehteid on läinud erakogudesse.