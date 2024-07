Loomakaitsjad ründavad Brad Pitti luksuslikku rõivafirmat: see on loomapiinamine!

«Näitlejad oskavad olla veenvad, kuid isegi Brad Pitt ei suutnud meid veenda oma eksitavate väidetega kašmiiri kohta. Seetõttu otsustas Pitti ettevõtte God's True Cashmere pärast PETA esitatud nõuet võtta tagasi oma väited, et kašmiir on armastusega loodud kitsede heaolu nimel. Ettevõte väidab aga endiselt, et nende kašmiir on vastutustundlikult hangitud, olgugi et iga kašmiirist loodud ese esindab piina ja kannatust,» väidab PETA kodulehel, kuhu on lisatud foto kitsevilla lõikamisest.