Eestlased on seda pikalt oodanud: meie stiilseim meeskvartett on tagasi!

Kogumiku väljaandja Ain Reispuk firmast Forte Record Company rääkis, et viimati ilmus Eesti Raadio Meeskvarteti album 2006. aastal. «Selle ajaga on põlvkond vahetunud, kuid siiani küsitakse, millal ja kust seda osta saaks. Nüüd võtsime kätte ja tegime ära,» kinnitab ta.

Tõuke plaadi väljaandmiseks andis ka suvel toimuv etendus «Rohelised niidud», mis on osutunud nii populaarseks, et ilmselt mängitakse seda ka järgmisel aastal. Etendus ei keerle ainult ümber muusika, vaid võtab vaatluse alla ansambli kujunemise loo ja nende meeste olemuse.

Plaadi väljaandja nõustub lavastuse dramaturgi Ott Kiluskiga, kelle sõnul on Eesti Raadio Meeskvartett meie kultuuris oluline just nende estraadimuusika ülimalt kõrge kvaliteedi tõttu. Nad olid head lauljad ja samas ka suurepärased muusikud – Uno Loop mängis kitarri, Arved Haug saksofoni, Eri Klas ja Kalju Terasmaa löökpille. Ning muidugi kõlavad nende lauludes ajatud sõnumid armastusest, looduse ilust, sõprusest jpm.

Kas plaadi väljaandmine end tänapäeval õigustab? Sellele küsimusele vastab Reispuk nii, et plaadiostjad on endiselt alles: «Kuigi CD müük on ajas vähenenud, on LP ehk vinüülplaat teinud tugeva come-back'i.»