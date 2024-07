PÕNEVIKUD Läheb vägisi «Midsomeriks» kätte ära

Freida McFadden on arst, kelle eriala on ajukahjustus. Muul ajal kirjutab ta põnevikke ja arstihuumoriga täidetud novelle. Ta elab oma pere ja musta kassiga mitmesaja aasta vanuses ookeanivaatega majas, mille trepid nagisevad ja oigavad igal sammul ja kus keegi ei kuuleks su karjeid.

Freida McFaddeni «Õpetaja» ja Lucy Foley «Pööriööpidu» on just sellised suveööpõnevikud, millega on hea palavusest tulenevat unetust sisustada. Muidugi võib lugejat varitseda oht, et ööst saab hommik ja sõba polegi veel silmile saadud.