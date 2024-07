NÄDALA PLAAT Muusika, mis valgel ajal keelatud

Kõik albumi kümme pala algavad kuskilt pisut ebamäärasest hõljuvast punktist, uitavad oma teekonnal jumal teab kus ega pruugi õieti kuhugi välja jõuda, aga see on väga paeluv kombinatsioon.

Triol on küljes teatav eksklusiivne ja poolpõrandaalune (või oleks ehk õige öelda poolvoodialune) aura, ning on päris raske hoomata, et nende menukamatel paladel on Spotifys kuulajaskond, mis ei jää suuruselt alla Taylor Swiftil omale. Rekordpala, bändi omanimeliselt debüütalbumilt pärinevat «Apocalypse» on näiteks kuulatud ligi poolteist miljardit korda.