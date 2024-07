Kujutate ette, et Eestis piiraks klassikalise muusika esitajat fännide hord? Võib-olla mõtlete Rein Rannapi või Silvia Ilvese peale, kellest üks on leidnud jälgijaid hoopis rokkmuusikas, teine meeste vahetamisega. Kuid Eestis on üks klassikaline muusik, kelle ümber sumiseb alati hulk inimesi, kes tahavad teda tänada, temaga koos pilti teha, temalt autogrammi saada.

Lubage tutvustada – viiulivirtuoos Hans Christian Aavik! Ta on pühendunud ja kirglik ning soovib oma muusikaarmastust jagada. Ta on kogenud, et publikule muusikast rääkides saavad nii tema ise laval kui publik saalis võimsama elamuse. Nii tuleb ta vaheajal või pärast aplausi lavalt otse rahva sekka suhtlema ja fännid seisavad järjekorras. Aaviku olekus pole grammigi üleolekut või kõrkust, ta on väga vahetu ja soe.