Noor saksa verd pastor sattus lustakatesse keelesegadustesse

Piibe Teatri pseudo­ajalooline lusti- ja laulu­mäng «Stahli grammatika» võlub oma kerguse ja elu­jaatusega, olles seeläbi vägagi teatri­juhi, näidendi autori ja lavastaja Arlet Palmiste nägu. Kukenoosi küüni suurde ja avarasse saali turnimine ei ole külastajale just kõige hõlpsam ette­võtmine, kuid samas on ju vana tõde, et suve­teater on harrastus­spordi üks harivamaid ja meeleolukamaid erivorme.