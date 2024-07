Mida nad laulma hakkavad? Celine Dion ja Lady Gaga esitavad olümpia avatseremoonial unustamatu dueti

Nii Lady Gagat kui ka Celine Dioni on armastuse linnas juba aegsasti silmatud. Sotsiaalmeedias ringlema hakanud videoklippidest on näha, kuidas näitleja ja poplaulja Lady Gaga autost fännidele lehvitab. 23. juulil teatas Variety, et Pariisi on saabunud ka Celine Dion, kes peatub Champs-Élysées'l asuvas Royal Monceau hotellis.

Celine Dion Pariisis. Foto: CYRIL PECQUENARD/SIPA/Scanpix

Seal ööbib muuseas ka Gaga, kellel on üldisemalt tulemas suur aasta, sest Gaga mängib sõgedat koomiksitegelast Harley Quinni tänavu linastuvas muusikalifilmis «Joker: Folie à Deux».

Lady Gaga ja Celine Dioni ootamatu dueti teeb eriti põnevaks tõsiasi, et lauljad plaanivad esitada Édith Piafi poolt kuulsaks lauldud pala «La Vie en Rose», millest on oma versiooni teinud Andrea Bocelli, Audrey Hepburn, Bing Crosby, Carla Bruni, Dalida, Dean Martin, Diana Krall ja paljud teised.

Gagale ei ole Prantsuse ballaadide esitamine võõras, sest ta on sama laulu juba laulnud 2018. aasta muusikalifilmis «Täht on sündinud». See film aitas Gagal ajalugu teha, sest tal õnnestus esimese naisena üldse võita samal aastal Oscar, Grammy, BAFTA ning Kuldgloobus.

Ajakirjanik Thierry Moreau kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Dion ja Gaga on selle lauluga juba proovi teinud.

Info du soir :

🚨@celinedion et @ladygaga ont répété en duo « La vie en rose » d’Edith Piaf.

Céline Dion sera habillée par Dior avec une cape en plumes roses et noires…

😉 — Thierry Moreau (@ThierryMoreauTM) July 24, 2024

Avatseremoonial toimuv etteaste on samavõrd oluline ka Dionile, kes astub esimest korda lavale pärast jäiga inimese sündroomi diagnoosi saamist. Fännidel on olnud Dionile kaasa elada ja kaasa tunda läbi Amazon Prime Videost leitava dokumentaalfilmi «I Am: Celine Dion», mis võimaldab sissevaadet Dioni võitlusse kurnava ja piinarikka haigusega.