Maailmakuulus helilooja süüdistab balletiteatrit Krimmis: ma ei ole lubanud oma muusikat kasutada!

Teatri kodulehel on uhkusega märgitud, et esmaspäeval ja teisipäeval toimuvatel etendustel kõlab Philip Glassi loodud muusika. Emily Bronte romaanil põhineva balleti koreograafiks on Briti tantsija Jonah Cook. X'is jagatud avalikus kirjas teatab Glass:

«Olen tähele pannud, et Sevastopoli teatris etendub rahvale ballett nimega «Wuthering Heights», mida reklaamitakse minu nimega ja kus kõlab minu muusika. Mingisugust luba enda muusika kasutamiseks selles balletis, ega ka luba mu nime kasutamiseks balleti reklaamimiseks ei ole mu käest küsitud. Samuti ei ole ma selleks luba andnud. Minu muusika ja mu nime ilma loata kasutamine läheb vastuolla Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga, millele on alla kirjutanud ka Vene Föderatsioon. Tegemist on piraatlusega. Ma olen teadlik, et praegused asjaolud okupeeritud Krimmis ei võimalda mul kasutada õigusi, mille on andnud mulle rahvusvaheline seadus, et kaitsta mind sellise piraatluse eest. Aga ma seisan sellele avalikult vastu, kui ballett peaks toimuma.

Sergei Polunin. Foto: EN/PER/Capital Pictures/Scanpix

Cook ütles kohalikule meediale, et ballett kasutab peamiselt Glassi ning Islandi helilooja Hildur Guðnadóttiri keelpillimuusikat. Balleti üheks peaosaliseks on Ukrainas sündinud balletitäht Sergei Polunin, kes ühtlasi Sevastopoli teatrit juhib. 34-aastane Polunin on saanud «balleti pahaks poisiks», olles Vladimir Putini tulihingeline toetaja. Tal on rinnal Putini tätoveering, ta toetab Venemaa sissetungi Ukrainasse ning on enda sõnul annetanud raha, et Venemaa saaks relvi osta. Putini käsul esitab Venemaa Sevastopolisse veel hooneid tema ooperi- ja balletiteatri jaoks.