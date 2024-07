Rahvast nagu murdu! Viljandi folk püstitas publikurekordi

XXXI Viljandi pärimusmuusika festival algas neljapäeva pärastlõunal rongkäigu ja avatseremooniaga. Festivali tervitas avamise puhul kultuuriminister Heidy Purga, kes tänas kõiki, kes on aidanud kaasa Viljandi pärimusmuusika festivali korraldamisele ja elluviimisele. «Teie pühendumus ja kirg on see, mis teeb Viljandi folgist ainulaadse ja unustamatu sündmuse,» ütles ta oma pöördumises ning lisas, et Viljandi pärimusmuusika festivali ajal muutub armas Viljandi väga suureks kultuurikantsiks, täites selle muusika, rõõmu ning elava Eesti ja ka maailma pärimusega.

Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalov lausus sümboolset linna võtit festivali korraldajatele üle andes, et Viljandi pärimusmuusika festival on tema elus sama kindlal kohal kui jõulud või jaanipäev ning avaldas tunnustust, et korraldajad on alati otsinud uusi viise, kuidas festivali veel paremaks teha ja külastajale veel mõnusamaks muuta. «See mulle festivali juures kõige rohkem meeldibki, et ta on konstantne, aga areneb pidevalt. Seetõttu on minus ka linnapeana tekkinud selle festivali vastu suur usaldus,» kinnitas Konovalov.