Lugu kuulsast Eesti vembuvennast, kes oli oma jope Mark Twaini, Lenini ja Staliniga

Peterburis teatas naljamees Narodny 1. aprillil (NB!), et Ameerika miljonärid ootavad vene kaunitare — te ei taha teada, kuidas tema kontori ees tänavad ummistusid. Kodumail organiseeris ta Tsiili peesode rahatrüki, et vastutasuks saadetaks talle püssirohtu veskikivides — jäi vahele ja taheti vangi panna, mängis osavalt hullu ja pääses, sest kuulsad hulluarstid leidsid Lambroso teooriaid uurdes, et geeniuse väljaheited keerduvad teistpidi.