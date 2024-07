Avatseremoonia läheb aina rajumaks: Pariisi hevibänd teeb olümpia-ajalugu

Esmakordselt esineb nimelt olümpial metal-ansambel, keda ei pidanud kaugelt kohale lennutamagi, sest tegemist on Prantsuse tõenäoliselt kuulsaima raskemuusika kollektiiviga, kes esines eelmisel suvel ka Eestis.

Prantsuse ajaleht Le Parisien on nimelt teatanud, et avatseremoonial astub üles Prantsuse metal-ansambel Gojira, kellega koos tuleb lavale ooperilaulja Marina Viotti.

Gojira ei ole ülemaailmselt sama tuntud kui Lady Gaga või Celine Dion, kuid 2001. aastast tegutsenud neljaliikmeline bänd teeb olümpial ajalugu, sest varem pole ükski nii mustalt kõmisev hevibänd olümpial muusikat mängida saanud. Seda enam et täna algavat avatseremooniat vaatavad üle maailma otsepildis miljonid inimesed.

Rokk-artistidest on aastate jooksul olümpial esinenud küll näiteks Jimmy Page ja Kiss, kuid üle Seine'i jõe mürisev Gojira pakub uut detsibellide taset, millega sportlikud olümpiahuvilised natuke karvasemaks teha.

Gojirast on saanud üks kaasaegse metal-muusika prominentsemaid ansambleid ja neil on kirglik fännibaas, kes hindavad Gojira andekat laulukirjutamist ning eetilisi põhimõtteid. Lisaks raju muusika tegemisele on Gojira oma muusika kaudu puudutanud kliimamuutuse ning keskkonnakaitse teemasid.