Eilset ülekannet kommenteerisid ajakirjanikud Timo Tarve ja Margus Uba. Usun, et niisuguse staažiga raadiomehel nagu Tarve on aastatega välja arenenud raudne refleks: kui on mikrofon, siis peab sinna midagi rääkima. Eetris ei tohi olla vaikust!