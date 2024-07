Hollandit esindanud Katie McFadden ütles BBC Newsile, et ta on otsuses äärmiselt pettunud ja plaanib selle edasi kaevata. «Valitsus tõestab järjepidevalt, et neil puudub igasugune huvi püüda kliimamuutusega võidelda. See-eest on valitsus näidanud, et nad on väga huvitatud aja ning raha raiskamisest, et mõista üüdi kaks noort inimest, kes üritavad võidelda iseenda ja oma laste tuleviku eest.»