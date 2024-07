Oscari-võitja Robert Downey Jr.'i järgmine roll jahmatab filmifänne

Nimelt plaanib 59-aastane Downey Jr. naasta Marveli kinouniversumisse, kus 2008. aastal mängis ta esmakordselt Tony Starki ehk Raudmeest. Downey Jr. kehastus Raudmeheks tervelt kümnes Marveli filmis, kuni sarmikas metallrüüga varustatud kangelane hukkus 2019. aasta suurfilmis «Tasujad: Lõppmäng».

Koomiksifilmide fännide jaoks tähendas see Downey Jr.'i luigelaulu Marveli koomiksiuniversumis, kuid nüüd on teada, et stuudio on meelitanud Downey Jr.'i sootuks teistsugusesse rolli.

Nimelt hakkab Downey Jr. kehastama uues «Tasujate» filmis kurjam Victor von Doomi ehk Doctor Doomi. Järgmine suur Tasujate seiklus «Avengers: Doomsday» jõuab kinoekraanidele 2026. aastal ning selle režissöörideks on Anthony ja Joe Russo, kelle käe all on valminud ka kõige olulisemad Marveli filmid siiani, sealhulgas Raudmehe lõppu kujutanud «Tasujad: Lõppmäng».

Robert Downey Jr. astus San Diego Comic-Conil publiku ette Doctor Doomi kostüümis. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kui Robert Downey Jr. hiljuti intervjuudes mainima hakkas, et ta oleks avatud Marveli filmidesse naasmisele, hakati spekuleerima, et võib-olla leitakse võimalus, kuidas Downey Jr. saaks uuesti Raudmehe rüü selga tõmmata, sest tema tegelaskuju on üks populaarsemaid selles superkangelaste saagas.

Tõsiasi, et Downey Jr. plaanib nüüd kehastada sootuks teist kuulsat karakterit, tuli fännidele tohutu šokina, kuid tema naasmine on tekitanud samavõrd palju elevust. Uudis tehti teatavaks San Diego Comic-Conil.

Victor von Doom on üks kuulsamaid superkurjameid Marveli koomiksitest, kellega on läbi aegade pidanud võitma eeskätt Fantastiline nelik, veel üks kangelaste seltskond, kelle Marveli stuudio plaanib uuesti suurele ekraanile tuua.

Fantastilisest nelikust valmis 2005. aastal mängufilm, kus Doctor Doomi rolli mängis Julian McMahon. 2015. aastal tehti süngemates toonides filmiversioon «Fantastiline nelik», kus seda rolli mängis Toby Kebbell.