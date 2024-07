VÄÄRIKAS MANTLIPÄRIJA Selgus Saaremaa ooperipäevade uus juht

Maestro Arne Mikk oli Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht 17 aastat ehk festivali sünnist praeguseni. Tema panus festivali arengusse on olnud hindamatu. Alates 2025. aastast kureerib festivali kunstilist külge Ain Anger, kes võtab teatepulga üle Arne Mikult.

«Olen Arnele nende aastate eest ääretult tänulik. Tema kunstilisel juhtimisel on Saaremaa ooperipäevade publik saanud nautida kauneid elamusi põnevate teatrite esituses maailma kaugematest ja lähematest nurkadest. Kui Arne teatas soovist kunstilise juhi positsioonilt taanduda, nuputasime kaua, kes võiks olla see inimene, kes suudab nii suurtesse kingadesse astuda,» ütles Eesti Kontserdi juht ja Saaremaa ooperipäevade peaprodutsent Kertu Orro.

Mikk tunnistab, et otsus teatepulga üleandmisest küpses aastatega ja põhjus selleks oli lihtne. «Igal asjal on oma aeg. Mul on olnud eriline võimalus ooperipäevade meeskonnas kaasa teha Eesti Kontserdi kolme direktori juhtimisel 17 aasta jooksul. See aeg on olnud väga ilus ja ooperipäevad on muutunud Saaremaa suvede lahutamatuks osaks. Möödunud kevadel tähistasin 90. sünnipäeva ning tundsin, et nüüd on aeg sellele tööle punkt panna, et rohkem aega iseendale pühendada,» selgitas Mikk.

«Mul on väga hea meel anda teatepulk üle Ainile, Saaremaa mehele, kes on juba aastaid ooperipäevade toimumisele mitmel moel kaasa aidanud. Ain on väärikas mantlipärija. Saaremaa ooperipäevadele jään kindlasti edaspidigi kaasa elama,» lisas ta.

Ain Anger rääkis, et mäletab Saaremaa ooperipäevade algusaegu ning on aastate jooksul seal korduvalt esinenud ja nii on festival tema südames juba ammu kindla koha leidnud. «Suur tänu Eesti Kontserdile ja suur tänu Arnele, kes on pidanud mind selle vääriliseks, et anda võimalus vedada edasi Saaremaa ooperipäevade kunstilist poolt. Kui hakkasime läbi rääkima ja Arne Mikk ütles, et ma võiksin kunstilise juhi rolli enda peale võtta, siis ütlesin talle, et Arne, sinu kingad on minu jaoks väga suured. Ma loodan, et suudan seda ülesannet täita ja annan endast parima,» ütles Ain Anger.

18. Saaremaa ooperipäevad toimuvad Kuressaare lossihoovis 22.–27. juulini 2025. Festivali peaesineja on Daegu ooperiteater Lõuna-Koreast ning publiku ette jõuavad Y. Isangi ooper «Sim Tjong», C. W. Glucki «Orpheus ja Eurydike», G. Puccini «Madama Butterfly», suurejooneline ooperigala, Korea tantsugala ning lastegala.