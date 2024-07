FUHH Seatapp, kõhulahtisus ja välikäimlad: Eestis esineb ekstreemne Tšehhi bänd

24. oktoobril esinevad Paavli Kultuurivabrikus Tšehhi grindcore'i suursaadikud ansambliga Gutalax. Vulgaarne ansambel sai oma nime Tšehhi kõhulahtisti brändilt Guttalax. Muusika on neil seejuures nii mürisev, et tõenäoliselt mõjutab see nii mõnegi kuulaja seedetegevust.