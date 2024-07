ARVUSTUS Coldplay Helsingis: vikerkaarevärviline möll pani põhjamaised südamed sulama

Ilmselt on maailmas vähe bände, mis oleks suuremad ja võidukamad kui Coldplay. Iga nende tuur on suurem kui eelmine, püstitades nii piletimüügi- kui ka publikurekordeid, köites miljoneid kuulajaid üle maailma.

Samas on Coldplay sedalaadi bänd, mille puhul võib iga fänni kohta leida vähemalt ühe tulihingelise vihkaja. Ehk umbes täpselt samapalju kui on inimesi, kelle elu Coldplay muusika on suuremal või väiksemal määral muutnud, on inimesi, kes ei suuda ette kujutada bändi, kelle muusika oleks nende jaoks piinarikkam, vastikum ja igavam.