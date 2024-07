In memoriam Järelhüüe lõpmatuse teise otsa. Arvo Valtoni mälestuseks

Mõtlen tagasi ajale, mil avastasin enda jaoks Arvo Valtoni loomingu, millega koos saabus ka mõistmine, et kirjandus ei ole ainult jutustatud lugu, vaid ka see, kuidas lugu jutustatakse. See juhtus õigel ajal, sellises tundlikus elueas, mil ilmutuslikena mõjusid juba siis elava klassika staatuses novellikogu «Kaheksa jaapanlannat» (1968), mõistatuslik ja sürrealistlik «Läbi unemaastike» (1975), parajasti värskelt ilmunud imaginaarne «Arvidi maailmareis» (1981), millest hiljem ilmus täiendatud väljaanne, seejärel juba teadlikumalt loetud «Üksildased ajas» (I 1983, II 1985) ja filosoofiline romaan «Tee lõpmatuse teise otsa» (1978).