MIKS? Malaisia muusikafestival kaebas briti rokkbändi kohtusse

Malaisia muusikafestival Good Vibes on esitanud 2,4 miljoni suuruse hagi briti ansambli The 1975 vastu pärast seda, kui Malaisia valitsus oli sunnitud festivali peatama ansambli laulja Matty Healy käitumise tõttu, sest väidetavalt eiras bänd ka pärast mitmeid meeldetuletusi tahtlikult riigi seadusi.

Nimelt suudles The 1975 laulja Matty Healy laval ansambli basskitarrist Ross MacDonaldit, et protestida Malaisia homofoobsete seaduste vastu, vahendab Variety. Suudluse tõttu oli Malaisa valitsus sunnitud festivali peatama ning hiljem juba ära jätma, mis tähendas riigile suisa 2,6 miljoni dollari suurust kahju.

Healy heitis olukorra üle nalja juba möödunud aasta oktoobris, kui vihjas fännidele, et peab võib-olla Malaisias lühiajaliselt vangis istuma. Lisaks sõnas Healy, et kunstnikele peaks jääma vabadus ja kohustus kaitsta liberaalseid voorusi, sest neile on selleks antud platvorm.