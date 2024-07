JULM RÕÕMURIKKUJA «Lohede koja» tähtsaim osa lekitati internetti

HBO hittseriaali «Lohede koda» tabas taas leke, kui kümned klipid 2. hooaja finaalepisoodist, mille esilinastus on alles 4. augustil, jõudsid teisipäeva hilisõhtul ebaseaduslikult TikToki. ComicBook.com teatas, et klipid näivad olevat jäädvustatud kellegi poolt, kes filmis ekraani teise seadmega.

Ehkki originaalne konto ja videod on nüüdseks juba maha võetud, ei tähenda see, et klipid enam ei ringleks. Nõnda on klipid jõudnud ka X-i (endine Twitter). ComicBook.com teatas ka, et esialgse TikToki konto videotel oli enne nende eemaldamist juba üle 100 000 vaatamise.