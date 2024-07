Tänavu 50. aastapäeva tähistav, Haapsalu Augustibluusil esinev The Fabulous Thunderbirds tõenäoliselt maailma tuntuim bluusibänd. Poole sajandi jooksul on bändil olnud üle kümne koosseisu. Liider ja asutajaliige, laulja ja suupillimängija, 73-aastane Kim Wilson on teinud koostööd selliste legendidega nagu Muddy Waters ja Jimmy Rodgers ning tal on, mida meenutada.