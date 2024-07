VAIMUKAS Eminem intervjueerib jaburas videos iseennast

Nimelt on väljaanne Complex avaldanud video, kus Marshall Mathers ehk Eminem ja Slim Shady oma erimeelsusi lahendada püüavad. Muuhulgas kõnelevad kaks persooni kainusest, tühistamiskultuurist, kriitikast ja paljustki muust.

11-minutilise intervjuu alguses süüdistab Slim Shady Eminemi «pehmostumises», öeldes, et räppar on nii «kohitsetud, et Caitlyn Jenner oleks armukade». Slim Shady jätkab solvangute pildumist, muuhulgas ütleb Slim Shady, et Eminem on «argpüks, kes kasutas teda ära, et öelda kõike, mida tal endal polnud julgust öelda».

Mõistuse häält kehastav Eminem vastab Slim Shadyle, et ajad on muutunud. «Aasta on 2024. Las inimesed elavad oma elu nii, nagu tahavad,» vastas Eminem.

Vulgaarse sisu tõttu on video vanusepiiranguga.

Aprillis andis räppar Eminem teada, et tema järgmine album kannab pealkirja «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» ning algab väljamõeldud kuriteoaruandega, mis viitab sellele, et tema kurikuulus alter ego Slim Shady leiab oma vägivaldse lõpu.

Aprillis ilmunud reklaamklipis sõnas krimireporter kaamerasse, et «keeruliste ja sageli kritiseeritud riimide tõttu pole anti-kangelane, keda tuntakse ka nime all Slim Shady, vaenlastest puudust tulnud» ning spekuleerib, et just ebaviisakad laulusõnad ja vastuolulised naljad võivad olla põhjuseks, miks vastuoluline figuur oma lõpu leidis.

Eminem lõi Slim Shady tegelaskuju 1997. aastal pärast seda, kui räppari debüütalbum finantsiliselt ebaõnnestus. Esmakordselt tutvustati Slim Shadyt kuulajatele õudusfilmilikus videos, kus Slim Shady võtab üle Eminemi keha. «The Slim Shady LP» (1999) jõudis aga juba meediamogulite ja Dr Dre juurde, kelle toetus aitas Eminemil jõuda peavoolu läbimurdeni.

Slim Shady oli ropu suuga, kiimaline ja karikatuurne tegelane, keda imeloomustas nii provokatiivsus kui ka vägivaldsus. Peamiselt kasutas Eminem Slimi, et popkultuuri kallal võtta ning rämedate sõnadega teisi staare solvata. Enamik Slim Shadyle omistatud hitte, sealhulgas «Without Me» ja «The Real Slim Shady» olid täis nii rämedat huumorit kui ka vägivalda.