In memoriam Lembit Sarapuu

Sarapuu on olnud aastatel 1961–1964 Tallinna 18. Keskkooli kunsti- ja joonestusõpetaja ning aastakese (1981–1982) ka Tallinna Pedagoogilise Instituudi maaliõppejõud, kuid enamuse oma elust töötas 1967. aastal Eesti Kunstnike Liidu liikmeks võetud Sarapuu vabakutselisena. Näitustel hakkas ta osalema juba üliõpilasena ning 1965. aastal jõudis ka esimese isiknäituseni, mis toimus koos Olav Maraniga Tallinna Kunstihoone galeriis (toonases Kunstisalongis). 2022. aastal toimus KUMU kunstimuuseumis Lembit Sarapuu loomingu mastaapseim ülevaatenäitus pealkirjaga «Lembit Sarapuu. Tegelikkus ja tõelisus» (kuraator Anders Härm), mis võttis kokku kunstniku üle kuuekümne aasta väldanud loometee.

Sarapuu teosed kuuluvad mitmetesse erakollektsioonidesse ja muuseumidesse ning teda on autasustatud Kristjan Raua nimelise kunstipreemiaga (1988, 2022), Eesti Vabariigi kultuuripreemiaga (1996), Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2001) ja Konrad Mäe preemia ja medaliga (2010). Abielust skulptor Ellen Kolkiga on Sarapuul kaks poega Aurelius ja Hermes, kellest viimane on samuti maalikunstnik.