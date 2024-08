ŠOKEERIV Auhinnatud lavastus pani teatripubliku minestama

Londonis etendunud Annie Ernaux' romaani põhjal valminud lavastus peatati pärast seda, kui mitmed teatrikülastajad olid sunnitud saalist väljuma, sest neil tekkis iiveldus. Paarile saalist väljunud vaatajale kutsuti ka arstiabi. Mis siis täpsemalt juhtus?

Eline Arbo lavastatud «The Years» räägib ühe naise elust kiiresti muutuva sõjajärgse Euroopa taustal – alates edusammudest reproduktiivõiguste vallas kuni tagasilöökideni, nagu seksism töökohal. Lavastus on inspireeritud prantslasest Nobeli preemia laureaadi Annie Ernaux' autobiograafial «Les Années».

Kahetunnise draama, mille esietendus toimus Amsterdamis 2022. aastal, keskel on aga graafiline abordistseen.

Stseeni ajal andis üks mees teada, et tunneb, et minestab, mispeale kutsusid läheduses viibijad saalitöötaja, kes mehe saalist välja talutas. Mees viidi saalist välja, kus temaga ühines veel teatrikülastajaid, kes kurtsid samuti, et tunnevad iiveldust ja võivad minestada.

Samuti karjuti lavastuse ajal saalis, et stseen tuli ilma hoiatuseta ning on häbiväärne, mispeale laval olevad näitlejad vastasid publikule, et kavalehel oli hoiatus, et lavastuses on šokeerivaid stseene ja viiteid abordile.

«The Years» ei ole aga sugugi esimene lavastus, mis on publiku oksendamise äärele viinud. 2016. aastal minestas viis inimest lavastuse «Cleansed» ajal, kui laval näidati mitmeid üsnagi graafilisi stseene piinamisest, vägistamisest ja vägivallast. Kokku 40 inimest lahkus saalist esimese nädala jooksul, mil lavastust mängiti.

Ka lahkusid publik saalist lavastuse «A Little Life» ajal, kui laval kujutati enesetappu, enesevigastamist ja laste väärkohtlemist. Hanya Yanagihara romaani adaptatsiooni James Nortoniga peaosas on hiljem nimetatud üheks kõige häirivamaks, jõhkramaks ja halvas mõttes detailsemaks lavastuseks, mis kunagi lavale on toodud.