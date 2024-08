NÄDALA SUVETEATER Ori ei ihka vabadust, vaid orjapidajaks saada

Tegutsesin riigikogu liikmena siis rohkem poliitikas kui teatris, kuid see on vaid pool õigustust. Teine pool oli pealkirjast «automaatselt» tekkinud eelarvamus. No mis teha, kui lood sellest, kuidas mõisahärrad talutüdrukute peal oma esimese öö õigust kasutasid, pole kunagi kuulunud minu huviringi.