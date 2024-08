KUNST JA POPP Inimene või ta tennised – selles on küsimus

Selles juhib Benjamin tähelepanu millelegi, mida ta nimetab kunstiteose auraks (see seostub teose ainukordsuse ja originaali tähtsusega) ja mis tehnilisel reproduktsioonil põhinevate kunstidega nagu foto või film pigem enam ei seostu (fotoga küll natuke rohkem). Kunst on põhimõtteliselt alati reprodutseeritav olnud, lihtsalt foto ja film viisid selle uuele, tööstuslikule tasemele. Mitte et ta selle üle otseselt kurvastaks – uued meediumid avavad uusi tajuvõimalusi, avastavad tuttavas tundmatut ning elu läheb edasi.