Armastust väärivad nii mõrvarid kui saunatajad

Mida on ühist spagetivesternide kuningal Sergio Leonel ning Eesti sõgedal žanrifilmitegijal Sander Maranil? Võib-olla näiteks tõsiasi, et nagu Sergio Leonel läks oma neljatunnise gangsterioopuse «Ükskord ammu Ameerikas» tegemiseks kümme aastat, kulus ka kannatlikul Sander Maranil täpselt sama kaua oma õõvamuusikali «Mootorsaed laulsid» tegemiseks. Ja juhtumisi linastuvad mõlemad filmid uuel nädalal Tartuffil. Enamgi veel, lisaks saab Tartuffil ära näha Anna Hintsi uue saunafilmi, kus sedapuhku sisenevad suitsusauna kuumusesse palju kinnisema loomuga mehed.

Kui öeldakse, et naised saunas rääkisid, siis mehed saunas väga ei räägigi. Aga selleski peitub oma valulik jõud.

Gabriel García Márquez on kirjutanud, et iga inimene elab kolme elu: avalikku, privaatset ja salajast. Anna Hintsi ja tema elukaaslase Tushar Prakashi lavastatud lühifilm, Cannes’is linastunud «Sannapäiv» on nagu «Savvusanna sõsarate» vaiksem ja igatsuslikum B-pool, mis avab kümne minuti jooksul tundlikult meeste avaliku maailma, siis liigub edasi privaatsesse ning viimaks ka salajasse.