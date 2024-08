Tom Cruise'il on olümpia lõputseremoonia jaoks üllatus varuks

Lõputseremoonia täpne kava pole veel teada, kuid kindlasti annab Pariisi linnapea Anne Hidalgo olümpialipu üle Los Angelese linnapea Karen Bassile. Anonüümne allikas on Deadline'ile öelnud, et oodata tasub võimsat Hollywoodi produktsiooni.

Internetis on hakanud levima ka klipid, mis kujutavad Tom Cruise'i lõputseremoonia jaoks trikke filmimas. Praegu pole rahvusvaheline olümpiakomitee ega NBC Cruise'i osalust kinnitanud, kuid väidetavalt oli just Cruise see, kes pakkus olümpiakomiteele välja, et ta võib mõned hullumeelsed klipid filmida, millega siduda Pariisi olümpiamängud tulevaste Los Angelese olümpiamängudega. Tõenäoliselt loodab Cruise sellega tuua tähelepanu ka kaheksandale «Võimatu missiooni» filmidele, mis esilinastub järgmise aasta mais.