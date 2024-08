NÄDALA PERSOON Ülle Kaljuste: ma tahan ikkagi kuhugi kuuluda

Taaskohtumisele ammuse sina-tuttava Ülle Kaljustega haaran kaasa kaks intervjuud, mis me temaga 1990ndail Pühapäevalehte tegime. «Näe, isegi mõni täitsa tark mõte oli mul siin juba sees,» imestab ta naerdes oma tollaseid vastuseid sirvides.

Jutu arenedes tõdeme, et noorena ei oska õnneks mõelda, et igale põlvkonnale läheneb kord see aeg, kui refrääniks saab fraas «ja ei jäänud teda ka» – mitmetähenduslikumalt, varjundirikkamalt, kui pealkirjaks Agatha Christie kuulsal põnevikul, mille lavaversioonis ta Kellerteatris teist suve Viinistul kaasa teeb.