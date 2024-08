John Lennonile kuulunud prillid läbisid hämmastava teekonna

Gelleri poolt ostetud prillipaaril on sinise tooniga klaasid ning need müüdi Catherine Southon Auctioneers poolt korraldatud oksjonil Surreys. Catherine Southon Auctioneers hoidis ostja isiku saladuses, kuid siis otsustas Geller avalikuks teha, et tema oligi salapärane ostja. Mees lisas BBC'le, et on ostu pärast väga elevil.

«Olime John Lennoniga 70ndatel väga head sõbrad, kui elasime New Yorgis. Teadsin, et pean igal juhul need prillid ostma. Oleksin võinud 500 tuhat maksta. Prillid on aken inimese hinge, inimese vaimu,» kostis Geller.

Gelleril oli enda sõnul Lennoniga eriline side. Lennon suri 1980. aasta detsembris, kui ta oma kodu juures maha lasti. 70ndates mustkunstnik Geller ütles, et Lennon muutis tema elu, aidates tal spirituaalsuse juurde jõuda. Mõlemad mehed olevat uskunud UFOdesse ning Lennonit vaimustas Gelleri tulnukakollektsioon. «Ta andis mulle tulnukamuna,» meenutas Geller.

Mustkunstnik Uri Geller. Foto: REUTERS/Ina Fassbender

Iisraeli-Briti päritolu Geller paneb Lennoni prillid oma Tel Avivi muuseumis välja... mõistagi tulnukamuna kõrvale.

Oksjonikorraldaja Catherine Southon ütles, et seni oli prillipaar kuulunud ühele Michaelile, kes sai Lennoni käest prillid 1968. aastal Abbey Roadi stuudios. Michael selgitas, et tema toonane tüdruksõber Penny oli tuttav paljude muusikutega, nii et nad kutsuti sünnipäeva puhul Biitlite stuudiosse salvestust kuulama.

Michael olevat võtnud enda kätte klaveri pealt paari prille. Penny ütles seepeale, et Michael midagi ei puutuks, kuid siis pööras Lennon ümber ning kostis: «Pole midagi. Ta võib need isegi endale võtta. Palju õnne!»

Sedasi sai aastal 1968 Michael endale John Lennonile kuulunud prillid. Ja nüüd müüdi need oksjonil Uri Gellerile, kes 70ndatel samuti Lennonit teadis. Uri Geller maksis prillide eest 40 000 dollarit.

John Lennon.