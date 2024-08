Aerosmithi laulja Steven Tyleri muusikukarjäär sai järsu lõpu

Aerosmith on sotsiaalmeedias teada andnud, et loobub jäädavalt tuuritamisest, sest laulja Steven Tyleri hääl ei taastu pärast vigastust, mistõttu pole tuuritamine võimalik.

«Me oleme alati tahtnud inimesed oma esinemisega arust ära ajada. Steveni hääl on instrument nagu iga teine ja ta on mitu kuud töötanud väsimatult selle nimel, et jõuda oma häälega tagasi sinna, kus ta oli enne vigastust. Me oleme näinud Stevenit raskustele vaatamata pingutamas. Tema kõrval on olnud parimad arstid. Kahjuks on selgeks saanud, et tema vigastusest taastumine pole võimalik, mistõttu oleme bändina, vendadena, teinud südantlõhestava ja raske, kuid vältimatult vajaliku otsuse taanduda ning tuuritamisest loobuda,» seisab avalduses.

Lisaks tänas bänd avalduses oma fänne pikaaegse toetuse eest.

«See oli 1970. aastal, kui tühipaljast inspiratsioonisädemest sündis Aerosmith. See kõik on tänu meie fännidele, kes võtsid selle sädeme vastu ning süütasid sellest leegi, mis on põlenud üle viie aastakümne. Mõned teist on olnud meiega algusest peale ja te kõik olete aidanud meil teha rock'n'rolli ajalugu,» kirjutab ansambel.

«Mängige meie muusikat valjult, nüüd ja edaspidigi. «Dream On». Teie juba olete meie unistused teoks teinud,» seisis bändi avalduses.

Fännid spekuleerisid juba eelmisel aastal, et selline uudis võib tulla, kui Aerosmith lükkas edasi kogu oma «Peace Out: The Farewell Touri», kui selgus, et Tyleri häälevigastus on tõsisem, kui esialgu arvati.