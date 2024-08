KÕVA MEES Legendaarne vampiiritapja purustas kaks Guinnessi rekordit

Snapes alistas rekordid, kui naasis filmis «Deadpool & Wolverine» oma rolli juurde. See tegi Snipesist Guinessi rekordite raamatu järgi ametlikult pikima karjääriga Marveli tegelase. Kusjuures varasemalt hoidis seda rekordit Hugh Jackman, kes hoidis rekordit just Wolverine'i kehastamise eest.

Snipesi naasmine tähendab, et uus pikima karjääriga Marveli tegelase rekord on 25 aastat ja 240 päeva, sest Snipes astus esimest korda Blade'i rolli 1998. aastal. Jackmani esimene osatäitmine Wolverine'na oli alles aastal 2000.

«Blade» purustas aga ka teise Guinessi rekordi, kui sellest sai Marveli film, kus tegelase esinemiste vahele kahes järjestikuses filmis on jäänud rekordiliselt pikk aeg. Nimelt esines Snipes viimati tegelasena filmis «Blade: Trinity», mis ilmus 2004. aastal ning oli seega 19 aastat ja 231 päeva tagasi.

Viimastel aastatel on Marvel teinud tööd, et Blade uuesti ellu äratada. Wesley Snipesi poolt kuulsaks mängitud rolli peaks astuma hoopiski Mahershala Ali, kuid film on korduvalt ummikusse jõudnud.