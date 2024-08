40 aastat tagasi kaduma läinud Blondie laulja portree ilmus välja

Andy Warholi portree Blondie lauljast Debbie Harryst, mis arvati olevat kadunud, on Delaware'is päevavalgele tulnud. Debbie Harry portree valmis arvatavasti 1985. aastal, kui Warhol oli tehnoloogiaettevõtte Commodore brändisaadik ning lõi ettevõtte reklaami tarbeks kunstiteosed varajase koduarvuti prototüübiga.

See, et portree üldse eksisteerib, tuli välja 2019. aastal, kui ilmus Debbie Harry elulooraamat. Harry kirjeldas raamatus, kuidas Warhol talle helistas ja palus modelliks tulla.

«Andy helistas ja palus mul modelliks olla portree jaoks, mille ta kavatses Lincolni keskuses Commodore Amiga arvuti reklaamimiseks reaalajas luua. See oli päris hämmastav pakkumine,» kirjeldas Harry.

Harry sõnul valmis tööst kaks koopiat, millest üks on tema käes, teise asukoht oli seniteadmata, kuid nüüd on selgunud, et töö teine koopia oli Commodore'i digitehniku ​​Jeff Bruette'i kodus, kes õpetas 1985. aastal kunstnikule, kuidas arvutit kasutada.