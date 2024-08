Torben Christensen / Ritzau Scanpix via AP / Scanpix

79-aastane Rod Stewart tuuritab nagu noor mees, aga tal on tekkinud uued kummalised harjumused.

Praegu Ameerika Ühendriikides tuuritav legendaarne Rod Stewart on oma fännid kahte leeri ajanud, väljendades kontsertide ajal isiklikke poliitilisi hoiakuid. 79-aastane rokilegend äratas sedasi pahameelt hiljuti Saksamaal esinedes ja nüüd õnnestus tal häirida kuulajaid Vegases, kes justkui otsustasid, et neil pole vaja enam «Do Ya Think I'm Sexyt» kuulda ning lihtsalt keset kontserti minema jalutasid. Pahameel jätkus Stewarti Instagrami lehel.