TAANI ROMAAN Mis juhtub 17-aastase Tartu neiu Iirisega Ida-Virumaal

Kõik see, mis on olnud tuttav ja tähtis, jääb selja taha, ning kohanemine uue olukorraga on keeruline. Üksildusega võitlev Iiris leiab ootamatu pelgupaiga linnalähedastes metsades. Tema ümber ja temaga toimuva tõttu hakkab Iirises aga järjest enam pead tõstma segadus: mis on päris ja mis mitte? Pealegi süveneb temas aegamisi tunne, et ta on midagi olulist unustanud.