PERVERT VÕI ÜLEMEELIK «VANAISA»? Kultusrežissöör musitas filmivõtetel taustanäitlejaid

Eelmisel nädalal ilmusid avalikkuse ette kaadrid legendaarsest režissöörist Francis Ford Coppolast, kes suudles oma düstoopilise draama «Megalopolis» võtteplatsil taustanäitlejaid. Kahes avalikkuse ette jõudnud klipis, mille autoriks on üks meeskonnaliige, oli näha Coppolat võtete ajal tantsupõrandal tiirutamas. Seejärel kallistas ja suudles režissöör naissoost taustanäitlejaid.

Väidetavalt «vabandas» režissöör võtete ajal mikrofoni kaudu ette, et võib ülemeelikus ja rõõmsas tujus kolleege suudelda.

Üks videos osalenud naistest on nüüd avalikkuse ette astunud ja tunnistanud, et olukord oli tema jaoks šokeeriv. «Ma olin šokis. Ma ei oodanud, et ta mind päris nii suudleb ja kallistab. Mind tabati ootamatult. Ja ma võin teile öelda, et ta käis ka paari teise näitleja juures nii,» ütles naine.

Teine kaamerasilma ette jäänud naine avaldas, et Coppola ei teinud võtete vältel kordagi midagi, mis oleks teda või kedagi teist end ebamugavalt tundma pannud.

«See, et need videod on avalikuks tulnud sellise sõnumiga, on naeruväärne ja ülimalt ebaprofessionaalne. Coppola rääkis võtete ajal ainult sellest, kui imeline ta naine oli ning tema naine oli enamik päevi meiega koos ka võtteplatsil (Francis Ford Coppola abikaasa Eleanor Coppola suri tänavu aprillis, «Megalopolise» võtted toimusid 2022. aasta novembrist 2023. aasta märtsini – toim),» sõnas teine Coppolaga videos suudlusi jaganud naine.

Ta jätkas: «Ta oli väga professionaalne, tõeline härrasmees, nagu armas itaalia vanaisa, kes jooksis võtteplatsil ringi, oli lihtsalt lõbus. Ta on kena ja helde inimene.»

Coppola ise eitas igasuguseid süüdistusi juba kaugelt enne, kui videod avalikuks said. Maikuus avaldas The Guardian raporti, milles kirjeldati Coppola n-ö kaootilist käitumist võtteplatsil, sealhulgas väideti artiklis, et Coppola üritas näitlejaid suudelda ning nappides kostüümides taustanäitlejaid endale sülle meelitada.

Coppola eitas süüdistusi, öeldes: «Ma ei ole käperdaja. Ma olen selleks liiga häbelik.»