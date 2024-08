Ahelsuitsetaja David Lynch andis teada tõsisest diagnoosist

Pikaaegne ahelsuitsetaja David Lynch ütles, et armastas suitsetamist üle kõige, kuid lõpuks maksis see talle kätte.

Režissöör David Lynch on teatanud, et tal ei ole enam võimalik koha peal filme või sarju lavastada. Lynch avalikustas ajakirjale Sight & Sound, et ahelsuitsetamine on talle tekitanud terviseprobleemi, mis tõsiselt tema elukvaliteeti mõjutab.