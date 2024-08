Väidetavalt oli otsus lepingut mitte pikendada Kertu Moppeli enda otsus ning põhjuseks oli soov aeg maha võtta. «Küsimus seisnes selles, kas nii teatril kui ka minul on mõtet võtta enda peale nii pikaajalist kohustust,» sõnas Moppel Eesti Päevalehele antud kommentaaris.

See tähendab, et teatri ainsaks koosseisuliseks lavastajaks jääb hetkel Hendrik Toompere, kellel on teatriga tähtajatu leping. Samas sõnas Eesti Draamateatri juht Rein Oja Eesti Päevalehele antud kommentaaris, et ka Hendrik Toompere praegune palgalise lavastaja staatus ei ole ette kindel.

Draamateatri kunstiline juht Hendrik Toompere jr sõnas möödunud nädalal Postimehele antud kommentaaris, et kindel on see, et teater liigub senisest märksa enam koostöövormi suunas, mis kaasab lavastustesse vabakutselisi lavastajaid.

«Praegusele ajale kohaselt on aina enam levinud koostöövorm teatritele vabakutseliste lavastajatega, kes esitavad teatri loomingulisele juhile oma ideekavandi, mitte ei lavasta lepingulisest kohustusest,» ütles kunstiline juht.

Eesti Draamateatriga teevad samal moel koostööd ka näiteks Tiit Ojasoo ja Juhan Ulfsak.

«Otsus lepingut mitte pikendada sündis pika kaalumise tulemusel, arvestades nii teatri tuleviku loomingulisi plaane kui ka repertuaari planeerimisega seotud keerukusi,» põhjendas Toompere jr otsust töösuhe Pedajasega lõpetada.

Samas sõnas Hendrik Toompere jr kogu teatri nimel, et teater on Pedajasele tema pikaajalise panuse eest tänulik; ka loodab kunstiline juht, et koostöö Pedajase kui vabakutselise lavastajaga saab jätkuda ka tulevikus.