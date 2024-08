Näitleja Tom Hanks langes röövi ohvriks

Politsei sõnul sisenesid vargad Hanksi ja Wilsoni krundil asuvasse külalistemajja, mitte peamajja. Mida täpsemalt võeti, pole veel teada ning politsei ei usu, et rööv oli planeeritud, st vargad ei teadnud, mille järele lähevad. Ka ei usu uurijad, et murdvargad teadsid, et tegemist on Hanksi koduga.