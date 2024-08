INTERVJUU Klassikaline muusika ei sure. Niipea

Võtsime sel puhul nööbist kinni kahel suurepärasel viiuldajal, kahel Triinul, kes mõlemad seal ka üles astuvad. Ühtlasi on tegu ka õpilase ja õpetajaga, sest Triin Ruubel on EMTAs ka Triin Veissmanni õpetaja. Rääkisime juulikuus, Pärnu muusikafestivali paiku.

Kuidas muusiku suvi möödub, kas saab ka puhata või on aeg veel töisem?

Ruubel: Praegu on veel töine. Olen Pärnu muusikafestivalil, siin on väga ilus ja intensiivne aeg. Peale seda jälle rahulikumad paar nädalat ilma esinemisteta, aga see tähendab ikka viiuliga tegelemist ja uue repertuaari õppimist.