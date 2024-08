ARVUSTUS Kihnu suveteater tegeleb raske asjaga elujaatavalt ja huumoriga

Tunamullu sügisel lõpetas teater Varius ametlikult tegevuse, seda vahvam on nüüd nii-öelda mitteametlik suvetöö. Heidi Sarapuu dokumentaalse aluspõhjaga tekst ja lavastus on pühendatud valusale tähtpäevale – 1944. aasta põgenemine üle mere. Lavastuse koduleht teavitab, et Kihnu kaudu siirdus välismaale üle 3000 eestlase, nende seas lahkus kolmandik saare elanikkonnast.