Corelli Music: meisterlik mõisalugude jutustaja alustab taas

Agentuuri Corelli Music kontserdisari «Eesti mõisad» on unikaalne kultuurinähtus, kus romantiline mõisaelamus, ajalugu ja arhitektuur on ühendatud kauni muusika ja metseenlusega. Sarjale on omistatud Eesti Mõisate Ühenduse tunnustuspreemia «Parim mõisate loo jutustaja».