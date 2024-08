Muidugi leian, et elektroonilise muusika loojad võiksid rohkem kuulata klassikalist muusikat. Muusika on nüüdisajal väga lihtne, elektrooniline muusika eriti. Kõik saavad seda teha ja väikese vaevaga oma loomingut välja anda. Aga kui kuulad Bachi või teisi heliloojaid, siis saad kogeda väga huvitavaid meloodiad. See on midagi, mis on puudu tänapäeva muusikas. Muusika loomisesse võib väga palju panustada. Klassikaline muusika on selles mõttes õpetanud palju.