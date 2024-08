Rae valla kunstikoguja: Dalí maali sai ametniku kuupalga eest

Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru sõnas, et idee luua näitus sai alguse, kui Kiili valla abivallavanem Priit Põldmäe ütles talle, et tal on kodus Salvador Dalí teoseid. Lisaks Põldmäele tõid näitusele oma kollektsioonist töid ka Rae valla kunstikogujad Veigo Gutmann, Leana Jalukse, Agne Kuusing-Soome ja Anu Klaas.

Põldmäe, kes oli näitusele toonud kaks Salvador Dalí tööd, sõnas, et kuigi kunstniku nime peale lähevad inimestel kõrvad kikki, soetas ta teosed taskukohase hinnaga. «Need sai vallaametniku kuupalga eest, kuid tänaseks on hinnad mitmekordistunud,» tõdes ta. Põldmäe toonitas, et maalid on hirmkallid, aga graafika on taskukohasem.