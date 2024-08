LUULEKOGU Aastapikkuse karje aastatepikkune kaja

Ehkki Kapajeva on nüüd ilmunud kogumiku nimetanud «Aastapikkuseks karjeks», kannab see endas aastate kaja, mis seda mõistusevastast sõda igavesti saatma jääb. Ei saa öelda, et sõda kõiki inimesi ei puudutaks, vastupidi, kuid mõnda puudutab ta eriti – näiteks Kapajevat, kelle emakeel on küll vene keel, kuid kelle süda tuksub koos siinse kodumaa ja ukrainlastega.